Il Summit Massari-industriali segna un passo importante verso una ripresa del dialogo tra il Comune di Reggio e le imprese locali. Dopo un periodo di tensioni legate al Polo della moda, le recenti interlocuzioni tra l’amministrazione e Confindustria indicano un possibile disgelo. La riunione di ieri presso la sede di via Toschi rappresenta una fase di confronto e collaborazione, fondamentale per il rilancio del settore industriale e la stabilità del territorio.

Prove di pace tra il Comune di Reggio e gli imprenditori locali. Dopo lo strappo sul Polo della moda e la distanza con l’amministrazione che aveva toccato "il suo massimo storico" (così ha detto la presidente degli industriali reggiani Roberta Anceschi poco prima di Natale, ndr), la Giunta comunale ha incontrato ieri i vertici di Confindustria nella sede provinciale dell’associazione di via Toschi. Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Marco Massari, il vicesindaco Lanfranco De Franco e l’assessore alle attività produttive Carlo Pasini. Dall’altro lato del tavolo, tra gli altri, Anceschi e il direttore Vanes Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summit Massari-industriali. Da Mancasale alla stazione. Ecco i dossier per il disgelo

