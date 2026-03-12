Palazzo Pretorio una promessa mancata la denuncia della minoranza

La minoranza in consiglio comunale a Castiglion Fiorentino, rappresentata dalla lista Rinascimento Castiglionese, ha nuovamente evidenziato le precarie condizioni del Palazzo Pretorio. In un comunicato, la lista ha chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione per intervenire su uno dei simboli storici della città, sottolineando la necessità di affrontare la situazione prima che peggiori ulteriormente.

