Dora Romano | Il teatro è quel primo grande amore che non si dimentica mai

Dora Romano, attrice nota per la sua interpretazione della “verità emotiva” di Lee Strasberg, parla del teatro come del primo grande amore che non si dimentica mai. Nell’intervista, descrive il suo percorso artistico, nato da una vocazione autentica e sviluppato con passione e disciplina, evidenziando l’intensità dell’impegno e la profondità dello sguardo che caratterizzano il suo lavoro.

Intervista a un’eccellente interprete della “verità emotiva” di Lee Strasberg: l’intensità di una vita dedicata alla scena, un percorso artistico nato da una vocazione autentica, coltivata nel tempo con passione e disciplina La profondità dello sguardo, ma non solo. Il rigore dello studio, la dedizione silenziosa a un mestiere che richiede verità. Il percorso artistico di Dora Romano nasce da qui: da una vocazione autentica, coltivata nel tempo con passione e disciplina. Attrice intensa e sensibile, capace di restituire ai personaggi una dimensione profondamente umana, la Romano ha attraversato teatro, cinema e televisione costruendo una carriera fatta di incontri importanti, sfide continue e ricerca interiore. 🔗 Leggi su Funweek.it

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