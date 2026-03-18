Adriano Celentano il figlio segreto esce allo scoperto | Voglio essere riconosciuto

Antonio Maria Segatori, 55 anni, romano, ha dichiarato di essere il figlio segreto di Adriano Celentano in un’intervista pubblicata sul numero di OGGI in edicola domani. Segatori ha espresso il desiderio di essere riconosciuto pubblicamente come figlio del cantante. La sua rivelazione segue anni di silenzio e attende una risposta ufficiale.

" Sono il figlio segreto di Adriano Celentano ". Lo afferma Antonio Maria Segatori, 55 anni, romano, in un'intervista esclusiva pubblicata sul numero di OGGI in edicola da domani. "Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano". Secondo la ricostruzione del settimanale, la madre, Maria Luigia Biscardi, entrò nel Clan Celentano nel 1967, ancora minorenne, dopo essersi presentata al Cantagiro col nome d'arte Brenda Bis. La donna che rimase incinta a fine 1969 quando non aveva ancora compiuto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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