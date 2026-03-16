È stato scoperto che il segretario e attuale erede unico di Raffaella Carrà è Gian Luca Pelloni Bulzoni, considerato il suo figlio adottivo segreto. La notizia ha fatto emergere questa relazione, portando alla luce un aspetto inedito della vita privata della celebrità. La scoperta ha attirato l’attenzione sull’identità di Pelloni Bulzoni e sul suo ruolo nella vita dell’artista.

Una rivelazione inattesa e clamorosa riporta al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle artiste più amate della televisione italiana. Dalle carte di un procedimento giudiziario emerso nelle ultime settimane si scopre infatti che la showgirl avrebbe avuto un figlio adottivo rimasto finora sconosciuto al pubblico. Si tratta, come riportato dal Corriere, di Gian Luca Pelloni Bulzoni, per anni segretario personale e manager della Carrà, oggi indicato come erede unico dell’immenso patrimonio artistico e dei diritti legati all’immagine e alle opere dell’artista. La notizia non è emersa da una dichiarazione ufficiale o da un testamento reso pubblico, ma all’interno di un contenzioso legale che ha portato alla luce dettagli finora rimasti riservati sulla vita della star, scomparsa il 5 luglio 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta un “figlio adottivo segreto" di Raffaella Carrà: è il suo segretario Gian Luca Pelloni Bulzoni, ora anche erede unico

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