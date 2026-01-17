L’Aquila Capitale Cultura 2026 Liris FdI | Giornata storica che consacra il ruolo centrale della città e dell’Abruzzo

L’Aquila è stata ufficialmente designata Capitale della Cultura 2026, un riconoscimento che sottolinea il ruolo centrale della città e dell’Abruzzo nel panorama culturale nazionale. Questa nomina rappresenta il risultato di un percorso condiviso, che ha visto la comunità locale unita nel superare divisioni politiche e ideologiche, puntando su un futuro di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

"Non è un punto d'arrivo, ma una responsabilità collettiva verso il futuro". Ne è convinto Guido Quintino Liris, senatore di FdI, che commenta la cerimonia di inaugurazione di L'Aquila Capitale della Cultura 2026. Una celebrazione solenne all'Auditorium della Guardia di Finanza, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, le autorità locali e tanti ospiti tra interpreti e artisti di rilievo nazionale ma di origini abruzzesi che contribuiranno al racconto della fondazione della città, della sua crescita, delle sue ferite, e del suo legame con il territorio appenninico.

