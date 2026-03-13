Il primo produttore mondiale di batterie per auto elettriche ha annunciato un aumento degli utili del 42% nel 2025, secondo i dati fiscali pubblicati. L'azienda ha registrato una crescita significativa nei ricavi e ha continuato a espandere la produzione per sostenere la domanda crescente nel settore delle vetture elettriche. I risultati mostrano un andamento positivo rispetto all'anno precedente, con una forte performance finanziaria.

In un mercato automotive in cui tutti i big storici presentano bilanci in chiaroscuro, il colosso cinese delle batterie per auto elettriche Catl gioca un campionato a parte. Il report 2025, infatti, mostra solo segni positivi e, soprattutto, Catl cresce sia nel settore auto che in quello dello storage di energia, in quello dei nuovi veicoli volanti (Vtol) e persino nel settore marino. Nel 2025 Catl ha prodotto 772 GWh di batterie (dei quali ne ha venduti 661 GWh) e ha in costruzione ulteriore capacità produttiva per 321 GWh annui. I ricavi operativi sono stati pari a 53,81 miliardi di euro (+17%), gli utili sono stati pari a 9,17 miliardi (+42%) e la spesa in ricerca e sviluppo ha toccato 11,43 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catl vola: utili +42% per il gigante delle batterie per auto elettriche

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