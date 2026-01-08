Nel 2025, il settore del noleggio auto si conferma protagonista nel mercato italiano, rappresentando il 30,6% delle immatricolazioni. Nonostante il contesto generale in calo, il comparto registra una crescita a doppia cifra, consolidando la propria posizione e influenzando significativamente le tendenze del mercato automotive nel paese.

Nel 2025 il comparto del noleggio consolida il proprio ruolo centrale nel mercato automotive italiano, raggiungendo una quota del 30,6% delle immatricolazioni nazionali e registrando una crescita a doppia cifra in un contesto generale in flessione. È quanto emerge dallo studio annuale condotto da ANIASA e dalla società di analisi Dataforce, su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ACI. Da gennaio a dicembre sono stati immatricolati 524.728 veicoli a noleggio, oltre 50.000 in più rispetto al 2024, con un incremento del +10,7%, a fronte di un mercato complessivo in calo del -2,4%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, noleggio sugli scudi. Traina il mercato e supera il 30% delle immatricolazioni

