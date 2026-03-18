Nella notte di lunedì, all’ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, è stato eseguito un prelievo multiorgano e multitessuto. L’intervento ha coinvolto più donatori e ha permesso di raccogliere organi e tessuti destinati a pazienti in lista di attesa. Si tratta di un gesto di solidarietà che potrà aiutare molte persone a ricevere un nuovo futuro.

Un importante gesto di solidarietà è avvenuto nella notte di lunedì all’ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, dove è stato effettuato un prelievo multiorgano e multitessuto che potrà offrire nuove speranze di vita a diverse persone in attesa di trapianto. Grazie al consenso dei familiari del donatore è stato possibile procedere all’espianto di fegato e reni, oltre al prelievo di tessuti cutanei e delle cornee. Un atto di grande generosità che ha permesso di attivare una complessa macchina organizzativa e sanitaria, coinvolgendo diverse équipe mediche. Il prelievo del fegato è stato eseguito dall’équipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno: gesto di solidarietà che ridà speranza

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