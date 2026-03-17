Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato al «Corriere della Sera» che gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra e che non ci vorrà molto per concluderla. Ha aggiunto che la NATO non è utile per gli interessi del suo paese e che non ne hanno bisogno. La conversazione è avvenuta all’indomani del rifiuto europeo di inviare navi per riaprire lo stretto di Hormuz.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK – «Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo», ha detto il presidente Donald Trump martedì mattina in una breve telefonata con il Corriere. È il giorno dopo il rifiuto da parte di diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, di inviare navi per contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma il presidente americano si mostra sicuro. «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo», aggiunge. Lunedì Trump si era detto deluso del fatto che, dopo aver aiutato per 40 anni i Paesi della Nato, adesso non si mostrano entusiasti di scendere in campo al fianco degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. Non ci vorrà molto». La Nato? «Non fa nulla per noi, non ne abbiamo bisogno»

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Iran, Trump non ha dubbi: Andiamo alla grande nella guerra, stiamo stravincendo. E non abbiamo bisogno di nessunoIl Presidente americano ha commentato l’andamento del conflitto in corso, in una breve telefonata con il Corriere della Sera. affaritaliani.it

#Iran , #Tajani : #Trump Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra. E non intendiamo parteciparvi. Il ministro degli Esteri rispondendo alle domande durante un punto stampa a Trieste x.com

#Trump “Stiamo stravincendo la guerra. Andiamo alla grande e francamente nessuno ha mai visto una cosa del genere. Non ci vorrà ancora molto”. Lo ha detto il presidente Usa in una telefonata con il @Corriere, all’indomani del no europeo all’invio di navi - facebook.com facebook