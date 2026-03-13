Casal di Principe si ferma nel segno di don Peppe Diana | il ricordo a 32 anni dall' omicidio del sacerdote

A 32 anni dall’omicidio di don Peppe Diana, Casal di Principe si prepara a ricordarlo il 19 marzo, data in cui ogni anno si onora anche tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. La commemorazione coinvolge la comunità locale, che si raduna per rendere omaggio al sacerdote ucciso e mantenere vivo il suo ricordo. La giornata si svolge con iniziative pubbliche e momenti di riflessione collettiva.

Il 19 marzo si avvicina e come ogni anno Casal di Principe ricorderà don Giuseppe Diana e nel suo nome tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. La giornata sarà intensa. Alle ore 7,30, la consueta messa che don Diana non riuscì a celebrare quel 19 marzo del 1994 ma che ogni anno, nella Chiesa San Nicola di Bari, viene affollata da laici e religiosi perché nulla è stato invano. Alle ore 8.45, in segno di riconoscenza sarà portato un fiore sulla tomba di don Peppe e di tutte le vittime innocenti che riposano nel Cimitero di Casal di Principe (via Cavour). Alle ore 9,30, a Casa don Diana (via Urano 18, sede del Comitato don Peppe Diana), interverrà il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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