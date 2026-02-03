Le riserve per i percorsi abilitanti e i titoli validi Anticipazioni sulla tabella titoli GPS Il punto di Sonia Cannas

Ieri, durante il Question Time condotto da Andrea Giallanza, Sonia Cannas ha spiegato come funzionano le riserve per i percorsi abilitanti e i titoli validi. Ha fatto il punto sulla tabella delle GPS, chiarendo le novità introdotte dalle ultime norme.

“Per quanto riguarda i percorsi abilitanti c’è stata finalmente la pubblicazione del decreto che attendevamo, anzi dei due decreti”, ha esordito Cannas, richiamando il quadro normativo già visto nei cicli precedenti. Come spiegato durante la diretta, “come è sempre accaduto anche con i due cicli precedenti, abbiamo un decreto generale, il numero 138, e poi un decreto specifico per quanto riguarda i posti riservati”. Il Decreto Ministeriale n. 138 contiene infatti “l’allegato A, con l’elenco di tutti gli Atenei e le istituzioni AFAM” e, per ciascuno, “l’elenco di tutte le classi di concorso attivate e il numero dei posti per ciascuna classe”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La guida analizza le principali novità delle GPS per il periodo 2026-2028, con aggiornamenti su punteggi, riserve e algoritmi per le supplenze.

