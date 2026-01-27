GPS 2026-2028 | cosa cambia nei punteggi nelle riserve e cosa nell’algoritmo per le supplenze Il punto di Sonia Cannas

La guida analizza le principali novità delle GPS per il periodo 2026-2028, con aggiornamenti su punteggi, riserve e algoritmi per le supplenze. Viene riassunto il confronto tra le informative sindacali e le bozze ministeriali, offrendo un quadro chiaro delle modifiche in corso e delle implicazioni per docenti e istituzioni scolastiche.

Tra i primi aspetti affrontati vi sono i titoli culturali, con particolare riferimento alle certificazioni informatiche. Cannas ha chiarito che “non cambia in realtà il punteggio”, ma viene modificata “la tipologia di certificazioni che possono essere valutate”. Per le nuove certificazioni, infatti, “sarà necessario che queste siano state conseguite presso enti accreditati da Accredia”. Diversa, invece, la situazione per le certificazioni già inserite nelle precedenti graduatorie: “Nulla cambia per le certificazioni informatiche precedentemente inserite, che rimarranno valutabili anche se l’ente non dovesse essere fra quelli accreditati da Accredia”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Question Time con Cannas, in programma lunedì 26 gennaio alle 15:30, analizzerà le previsioni del GPS 2026-28, comprese le novità su titoli, riserve e servizi.

Aggiornamento GPS e GAE 2026, si farà a gennaio E quali novità potranno esserci

