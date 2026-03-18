Diventa tartufaio | corso con cane esame e prima raccolta

È stato annunciato un nuovo corso per chi desidera diventare tartufaio, con sessioni di formazione pratiche e teoriche che includono anche l’uso del cane, un esame finale e la possibilità di partecipare alla prima raccolta. Le iscrizioni sono aperte e si chiudono il 20 aprile. Il percorso mira a preparare i partecipanti a individuare e raccogliere i tartufi.

Un nuovo percorso formativo si apre sogna di diventare un vero cacciatore del prezioso fungo, con le iscrizioni che scattano entro il 20 aprile. L’Associazione Tartufai Italiani dell’Emilia-Romagna ha preparato un programma completo che include lezioni teoriche a Piacenza e pratica sul campo a San Rocco al Porto. Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è fissato alle 13:00 del 20 aprile, superando questo limite non sarà possibile accedere all’iniziativa. Chi riuscirà ad iscrivarsi potrà seguire l’incontro di formazione previsto per il 23 aprile alle ore 20:30 nel salone situato in Largo Erfurt 7. Formazione tecnica e pratica nella terra dei tartufi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diventa tartufaio: corso con cane, esame e prima raccolta Articoli correlati Prima il corso, poi l'esame: 14enne di Montesilvano è l'arbitro di calcio più giovane d'ItaliaFrequenta la terza media e, parallelamente all’attività arbitrale, prosegue il suo percorso da calciatore con la Pro Montesilvano Ha 14 anni e due... Studente sorpreso durante esame patente con dispositivi nascosti nel vestiario, indagini in corsoUn cittadino egiziano di 22 anni, residente in provincia di Novara, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Verbania dopo essere stato sorpreso... Approfondimenti e contenuti su Diventa tartufaio Argomenti discussi: La festa del tartufo di Pecorara diventa Sagra di Qualità: la consegna del marchio a Roma; Alan Friedman a Ciao Maschio: Vladimir Putin si è sciolto quando ho parlato dei tagliolini al tartufo di Silvio Berlusconi.