La Polizia Stradale di Verbania ha fermato un giovane di 22 anni durante l’esame per la patente di guida. Lo studente, cittadino egiziano residente in provincia di Novara, è stato trovato con dispositivi elettronici nascosti nel vestiario. Ora rischia una denuncia per aver tentato di ingannare durante un momento importante. Le indagini sono ancora in corso.

Un cittadino egiziano di 22 anni, residente in provincia di Novara, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Verbania dopo essere stato sorpreso durante l’esame per il conseguimento della patente di guida civile con dispositivi elettronici nascosti nel vestiario. L’episodio si è verificato lunedì 2 febbraio 2026, durante una sessione d’esame presso il Centro Motorizzazione Civile di Domodossola. Gli agenti hanno notato subito anomalie: il giovane portava un telefono cellulare con lo schermo rotto e apparentemente spento, un oggetto che in passato è stato usato in tentativi di truccare esami con l’aiuto di un complice esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studente sorpreso durante esame patente con dispositivi nascosti nel vestiario, indagini in corso

Approfondimenti su Novara Verbania

Due persone sono state denunciate per aver tentato di superare l’esame teorico della patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti.

A Sora, un giovane di 17 anni è stato aggredito con un coltello da un coetaneo fuori dal liceo artistico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Novara Verbania

Studenti usano ChatGPT durante un esame, l’Università di Ferrara annulla la prova: «La rifaranno tutti, impossibile capire chi ha barato»Copiare agli esami non è certo una novità, ma nel 2025 bigliettini e passaparola sono ormai metodi antiquati. Per questo alcuni dei 362 studenti del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università ... corrieredibologna.corriere.it

Maturità e AI: 1 studente su 3 vorrebbe usarla durante l'esameIl boom dell'intelligenza artificiale ha investito anche gli studenti impegnati a preparare l'esame di Maturità: solo 1 su 10, infatti, non ha mai quest'anno fatto ricorso al supporto ... tg24.sky.it

Era stato sorpreso a baciare una sua alunna di soli sedici anni. A trovarlo era stato un altro studente che aveva scattato anche una fotografia. Il prof di 65 anni, condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in Appello: "Era innamorato" - facebook.com facebook