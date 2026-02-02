Prima il corso poi l' esame | 14enne di Montesilvano è l' arbitro di calcio più giovane d' Italia

Samuele Verrocchio, 14 anni e due giorni, è diventato il più giovane arbitro di calcio in Italia. Dopo aver frequentato il corso, lunedì ha superato l’esame e ora può dirigere le gare. Il ragazzo di Montesilvano ha già dimostrato di avere la passione e la determinazione per questo ruolo.

Frequenta la terza media e, parallelamente all’attività arbitrale, prosegue il suo percorso da calciatore con la Pro Montesilvano Ha 14 anni e due giorni, frequenta la terza media e, oggi, è l’arbitro più giovane d’Italia. Si tratta di Samuele Verrocchio, giovane di Montesilvano che, dopo aver frequentato il corso arbitri, lunedì 2 febbraio ha superato brillantemente l’esame. A renderlo noto è l'Associazione italiana arbitri (Aia), sezione di Pescara, sottolineando come oggi Samuele sia uno dei più giovani associati a livello nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della sezione Aia di Pescara, Alessio Chiavaroli, che sottolinea il valore educativo dell’attività arbitrale: "L’arbitraggio è prima di tutto una scuola di vita, aiuta i ragazzi a crescere, ad assumersi responsabilità e gestire le emozioni e organizzarsi dentro e fuori dal campo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Montesilvano Arbitro

La sezione Aia “Giorgio Lazzarotti” di Carrara ha ottenuto un riconoscimento simbolico per il ruolo di Ciro Stanco, il più giovane arbitro italiano.

Mercoledì pomeriggio si sono svolti presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri di Viterbo gli esami di abilitazione per nuovi arbitri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montesilvano Arbitro

Argomenti discussi: Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI; Matematica, gli studenti prima o poi capiscono? Quest'approccio non è consigliato, ecco perché; Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITI; Da Babbage al Pc: prima parte della storia dell’informatica.

Primo Corso Mascherato, prima emozione. Tra colori, musica e un sole meraviglioso, i carri di prima e seconda categoria conquistano il Viale Condividete nei commenti le vostre foto e raccontateci la vostra partecipazione al #CarnevalediViareggio: vogl facebook

Nel corso della mattinata, #StorieItaliane nella prima parte ha ottenuto il 22,4% di share e 1 milione 55 mila spettatori. #AscoltiTv x.com