La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato i grandi dell’industria europea per discutere della sua agenda sulla competitività. Al tavolo, i rappresentanti delle aziende hanno presentato le loro richieste, chiedendo semplificazioni e riduzioni di regole ambientali. Von der Leyen ha promesso di portare le priorità dell’industria ai leader europei, mentre si cerca di bilanciare crescita e sostenibilità.

A rapporto dalla grande industria europea. Per rendere conto dei risultati portati finora nell’ambito del Clean industrial deal presentato un anno fa – “semplificazioni” e deregolamentazioni che hanno depotenziato la legislazione ambientale e gli obblighi di rendicontazione – e raccogliere nuove richieste. Ursula von der Leyen, concludendo il suo intervento al summit Ue sull’industria di Anversa a cui hanno partecipato anche Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, si è messa a disposizione: il vertice, ha detto la presidente della Commissione, è servito “ad ascoltare le vostre priorità e le vostre proposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen a rapporto dai big dell’industria Ue che hanno scritto la sua agenda per la competitività. “Porterò ai leader le vostre priorità”

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che in alcune decisioni sulla competitività dell’Unione Europea si potrebbe fare a meno dell’unanimità.

L'agenda di von der Leyen per aumentare la competitività: «Parlamento Ue e Stati facciano la loro parte»L'intervento della presidente della Commissione europea alla plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo: tra le priorità, «il commercio, il mercato unico e la semplificazione» ... corriere.it

Von der Leyen: Bene Pe sul prestito a Kiev, Ue sempre al suo fiancoAccolgo con favore la rapida adozione da parte del Parlamento europeo della nostra proposta di prestito aggiuntivo di 90 miliardi di euro per l'Ucraina. Il coraggio dell'Ucraina è incrollabile e lo è ... ansa.it

Energia, von der Leyen: "lavoriamo per ridurre la tassazione nazionale" - facebook.com facebook

A Davos Ursula von der Leyen ha detto che l’UE deve dotarsi di una flotta rompighiaccio europea. Un segnale politico forte, ma servono scelte industriali e strategiche: sfruttare il #knowhow finlandese x.com