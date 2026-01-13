Operaio morto folgorato | alla sbarra i titolari delle ditte e il responsabile del cantiere

Si apre un procedimento giudiziario nei confronti dei titolari delle ditte e del responsabile del cantiere, in relazione alla morte di un operaio avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un edificio. Inizialmente si ipotizzava un malore, ma le indagini hanno evidenziato che la causa è stata una folgorazione. L’episodio sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nei cantieri e le responsabilità delle figure coinvolte.

Sembrava morto per un malore su un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione di un edificio, invece è rimasto folgorato. È quanto vuole dimostrare la pubblica accusa al processo al Tribunale di Monza per omicidio colposo per il decesso di Vasile Baican, operaio di 57 anni di origini romene, residente ad Arcore, che ha perso la vita il 15 settembre 2022 in quello che viene ritenuto un infortunio sul lavoro. Davanti alla giudice Valentina Leggio, che ieri ha preso il posto per il dibattimento sulla vicenda dopo il trasferimento a Milano del collega Guglielmo Gussoni, sono imputati i due titolari delle ditte che avevano ottenuto l'incarico per gli interventi edilizi in via Trento e Trieste ad Arcore e l'ingegnere responsabile del cantiere, mentre il datore di lavoro del 57enne è già stato condannato.

