Il disagio sociale tra i giovani rappresenta un problema concreto secondo le parole di un esperto di Siena. La sua analisi evidenzia che il conflitto generazionale non può essere completamente eliminato e che la gestione di questa tensione dipende dalla capacità della città di affrontarla. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di discussione pubblica sulla condizione dei giovani nelle aree urbane.

di Paola Tomassoni SIENA "Il disagio sociale giovanile è un fenomeno reale e va interpretato con cautela. Non siamo di fronte a una ’generazione malata’, ma a una generazione più esposta. I giovani di oggi crescono in un contesto molto più complesso, con meno punti di riferimento stabili e con continua esposizione a stimoli, aspettative e confronti. Questo non significa automaticamente patologia, ma significa maggiore fragilità, maggiore oscillazione emotiva, maggiore difficoltà a costruire un’identità solida e coerente. È un disagio non clamoroso, ma diffuso, silenzioso, fatto di inquietudine, senso di vuoto, fatica a trovare direzione", così inizia il professor Andrea Fagiolini, ordinario di psichiatria Unisi e direttore del Dipartimento di Salute Mentale alle Scotte, la lettura del disagio dei giovani e del rapporto tra generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagio dei giovani: "Il conflitto non si elimina. La città sana lo governa"

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