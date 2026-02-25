La quinta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette un altro verdetto: lo Sri Lanka è aritmeticamente eliminato della rassegna iridata. Nel match del Gruppo 2, infatti, giocato a Colombo, i padroni di casa cingalesi cedono con lo score di 1078 (20.0)-1687 (20.0) alla Nuova Zelanda, che si impone per 61 runs e si avvicina alle semifinali. Lo Sri Lanka vince il sorteggio e decide di lanciare: l’innings d’attacco della Nuova Zelanda, però, è di ottima fattura, con gli oceanici che mantengono un run rate di 8.40 lungo i 20 overs, chiudendo a quota 168 runs, dato che lo Sri Lanka riesce a far cadere solo 7 wickets. Anche i padroni di casa cingalesi riescono a portare fino in fondo l’innings d’attacco, dato che cadono 8 wickets nel corso dei 20 overs, ma il run rate dello Sri Lanka è sensibilmente più basso rispetto a quello degli avversari, e si ferma a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, la Nuova Zelanda elimina lo Sri Lanka e si avvicina alle semifinali dei Mondiali T20

