Conflitto in Medio Oriente quanto si sono alzati prezzi dei carburanti nelle diverse città

In diverse città italiane, i prezzi dei carburanti sono aumentati tra il 3% e il 5,9%. Milano e Roma registrano i maggiori rincari, mentre Napoli e Torino si piazzano subito dietro. Questa variazione si verifica in un momento di tensioni nel Medio Oriente, ma i dati si limitano agli aumenti nelle città italiane senza ulteriori analisi.

A Milano e Roma i maggiori rialzi La benzina è salita del 3-4%: Milano che segna il rialzo più alto, del 4,1%, e Roma del 3,9%. Napoli e Torino crescono rispettivamente del 3,3% e 3,1%. Il diesel sale ancora più velocemente: i prezzi sono aumentati tra il 5% e il 6%, con Roma in testa (+5,9%), seguita da Milano (+5,5%), Napoli (+5,2%) e Torino (+4,9%). Questi dati si riferiscono ai distributori self service urbani, meno cari rispetto alle stazioni autostradali o al servito. A livello nazionale, la benzina costa in media 1,729 euro al litro e il diesel 1,823 euro al litro (dati al 5 marzo). Tra le province più care per la benzina ci sono Crotone (1,791 euro al litro), Palermo (1,768 euro al litro) e Nuoro (1,769 euro al litro); le più economiche Teramo (1,701 euro al litro), Asti (1,703 euro al litro) e Cagliari (1,705 euro al litro). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

