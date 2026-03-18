Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione militare congiunta contro l’Iran, segnando l’inizio di un conflitto aperto. Durante le operazioni, sono stati segnalati numerosi casi di animali abbandonati nelle zone di guerra, sollevando questioni sul rispetto del loro diritto alla fuga e sul dovere di cura degli esseri viventi coinvolti nel conflitto.

Il 28 febbraio 2026, a seguito di un’operazione militare congiunta da parte di Stati Uniti eIIsraele contro l’Iran, è iniziato ufficialmente il conflitto. La guerra in Medio Oriente, tra conseguenze immediate e progressive, sta generando innumerevoli problemi. Oltre il blocco dello Stretto di Hormuz, al di là del petrolio e degli interessi politici vi è ben altro coinvolto. È una catastrofe per le popolazioni civili, per l’ambiente, per le economie e altresì per gli animali. Le bombe colpiscono tutti, indistintamente. Eppure, a questa dinamica già insostenibile si somma un altro fenomeno preoccupante: l’abbandono degli animali. Animali domestici abbandonati: questo non è sintomo della guerra, ma cinismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diritto alla fuga, dovere di cura: la guerra non giustifica l’abbondono degli animali

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