Domani si svolgono le partite degli ottavi di finale della Champions League, con il Bayern Monaco che affronta il suo avversario e l'Atalanta che si trova in una situazione complicata. La cronaca in tempo reale, i risultati e i tabellini vengono aggiornati costantemente su Calcionews24. La diretta gol permette di seguire ogni azione dei match in modo immediato e dettagliato.

Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Non smentisco l’interesse di quel club» Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Le ultime Calciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Lo scenario Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagli Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: domani il Bayern Monaco, Atalanta in difficoltà

Articoli correlati

Diretta gol Champions League LIVE: in campo Atalanta Bayern Monaco!Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Leggi anche: Sorteggi Champions League LIVE: L’Atalanta sfiderà il Bayern Monaco!

Altri aggiornamenti su Champions League

Temi più discussi: Dove vedere la Champions League 2025/26 in streaming e in tv, è tutto pronto per gli ottavi di finale; Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso); Il calendario e gli orari di Champions League; Ottavi di finale di Champions League: statistiche e guida alle partite d'andata.

Atalanta-Bayern Monaco, diretta Champions League: risultato in tempo reale, bavaresi ancora in golLa Dea affronta la squadra di Kompany alla New Balance Arena: in ballo una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale ... tuttosport.com

Atalanta-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVEPalladino e Kompany si sfidano a Bergamo per la prima gara della doppia sfida europea: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

CHAMPIONS LEAGUE | Galatasaray batte Liverpool 1-0 a Istanbul nell'andata del primo ottavo di finale. Decide il gol di Lemina al 7' pt. Mercoledì prossimo il ritorno a Liverpool. #ANSA facebook

#Champions League: il Galatasaray piega il Liverpool nell'andata degli ottavi x.com