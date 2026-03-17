Diretta gol Champions League | lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0 3-0 Psg a Stamford Bridge passano Real Madrid e Arsenal

Nella notte della Champions League sono andati in scena diversi incontri degli ottavi di finale. Lo Sporting ha vinto 5-0 contro il Bodo, mentre il Paris Saint-Germain ha battuto 3-0 il Chelsea a Stamford Bridge. Sono passate al turno successivo anche il Real Madrid e l’Arsenal. La cronaca in tempo reale di tutte le partite è disponibile su Calcionews24.

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