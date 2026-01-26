Figli sottratti 33mila in un anno i minori tolti ai genitori

Ogni anno, circa 33.000 minori vengono sottratti alle famiglie, evidenziando una realtà complessa e delicata. La vicenda delle “famiglie del bosco” ha portato alla luce il confronto tra giudici e genitori, riflettendo le sfide e le tensioni di un sistema che coinvolge il benessere dei minori e i diritti delle famiglie. Un tema che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le ragioni e le conseguenze di queste decisioni.

di Stefano Zurlo – I numeri, inediti, documentano una realtà assai più vasta di quel che si potrebbe pensare e suscitano più di una domanda. Dunque, alla fine del 2024 i minori in affidamento presso famiglie erano in Italia 15.075; quelli accolti nei "servizi residenziali", insomma in istituti come le case famiglia, erano ancora di più: 20.592. Il totale, secondo altri conteggi e parametri leggermente diversi e più restrittivi, non è la somma esatta delle due voci ma scende a 33.325. Il dato, raccolto in esclusiva dal Giornale, emerge da una tabella annegata in un chilometrico rapporto del ministero del Lavoro che mette in fila i "i minorenni in affidamento familiare per almeno 5 notti la settimana e quelli accolti nei servizi residenziali".

