Durante una puntata di DiMartedì, Giovanni Floris ha rivolto critiche a Fedez e a Giorgia Meloni, suscitando una denuncia da parte del rapper. Fedez ha contestato le accuse, definendole un tentativo di colpire la sua immagine pubblica. La discussione si è incentrata su presunti atteggiamenti di manipolazione e strategie di marketing, mentre il dibattito si è acceso tra gli ospiti e il pubblico presente in studio.

Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. È sempre la stessa storia: Fedez s'inventa una mossa geniale di marketing - e Giorgia Meloni coglie l'occasione da grande politico navigato - e la sinistra impazzisce. Sì, perché l'ospitata del presidente del Consiglio nel podcast dell'ex Ferragnez e di Mr. Marra ha fatto traslarire i benpensanti progressisti. E anche qualche conduttore di La7. In particolare Giovanni Floris, che ha chiesto al rapper di inviargli alcuni spezzoni del suo podcast per trasmetterli in diretta e, in un certo senso, mettere in cattiva luce la leader di Fratelli d'Italia. Ma quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, hanno deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, il gioco sporco di Giovanni Floris per colpire Fedez e Meloni: la denuncia del rapper

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