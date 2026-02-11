DiMartedì Gramellini e la Meloni del weekend | cosa si inventa per infangarla

Nel programma DiMartedì, Massimo Gramellini ha commentato le ultime uscite della premier Giorgia Meloni. Secondo lui, durante la settimana la Meloni si mostra come una statista internazionale, impegnata a ridisegnare l’Europa. Ma nel weekend, cambia volto e torna a essere più una leader di partito che una presidente del Consiglio. Gramellini ha criticato questa doppia faccia, insinuando che ci siano strategie diverse a seconda del giorno. La polemica si accende ancora, mentre l’Italia segue con attenzione le mosse della leader di Fratelli d’Italia.

"Nelle cancellerie si dice che esistono due Giorgia Melon i: quella dal lunedì al venerdì, che prova a fare la statista internazionale, che cerca di ridisegnare l'Europa, e quella del weekend che torna a indossare i panni più della capo partito che della presidente del Consiglio": Massimo Gramellini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, attaccando la presidente del Consiglio. Poi ha aggiunto: "Quando lei dice 'noi', nel weekend almeno, non si riferisce a tutti gli italiani ma solo alla sua parte e questo da un presidente del Consiglio è un po' bizzarro". Gramellini, poi, ha commentato le recenti dichiarazioni della premier, che ha definito nemici dell'Italia e degli italiani tutti quelli che hanno manifestato contro le Olimpiadi: "Penso che il presidente del Consiglio dovrebbe avere un po' più di senso di responsabilità in queste vicende. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Massimo Gramellini ha scatenato un dibattito acceso a DiMartedì.

