Ezio Mauro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump, sottolineando come esse possano rappresentare una negazione di alcuni principi fondamentali della democrazia. La discussione si concentra anche sulle reazioni di Giorgia Meloni e sull’impatto di tali posizioni nel panorama politico attuale, offrendo un approfondimento sulle implicazioni di queste dichiarazioni nel contesto democratico.

"Siamo alla negazione di un fondamento della democrazia": Ezio Mauro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito di Donald Trump e di una sua recente dichiarazione alla stampa. Quando gli è stato chiesto se ci sia un limite al suo potere nel mondo, il tycoon ha risposto: "La mia moralità, il mio intelletto. Non ho bisogno del diritto internazionale". "La democrazia sia per quanto riguarda i rapporti tra gli individui sia per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati si basa sulla coscienza del limite, sulla consapevolezza che la mia libertà e la mia sovranità nel caso di uno Stato incontrano la libertà e la sovranità di altri e quindi si devono comporre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

DiMartedì, operazione-terrore di Ezio Mauro: "Cosa pensano Meloni e Trump"

