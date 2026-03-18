Arezzo si prepara a celebrare i dieci anni di attività dell’Oida, Orchestra Instabile, con una serie di eventi musicali e spettacoli programmati per questa primavera. La festa è stata annunciata ufficialmente e include diverse iniziative che coinvolgeranno la scena culturale locale, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla musica e all’arte performativa. La celebrazione segna un importante traguardo per l’orchestra.

Arezzo, 18 marzo 2026 – E' partito il conto alla rovescia per Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, che sta per festeggiare i primi dieci anni di attività con una primavera di musica e spettacoli innovativi per la città. Sono aperte infatti le prevendite delle tre date al Teatro Petrarca in programma tra marzo e aprile, una rassegna sostenuta da Fondazione Guido d’Arezzo, Estra, Coingas e Sintra. Il primo appuntamento è «Alle origini – Caos, luce, futuro», in programma venerdì 27 marzo alle 21, con Oida diretta dal Maestro Alessio Tiezzi. Il concerto propone un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi: dalle suggestioni timbriche e narrative di Strauss e Ravel alla limpidezza sinfonica di Mendelssohn, fino ai dialoghi tra classico e contemporaneo che accostano Beethoven e Saint-Saëns alla scrittura di Richter. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci candeline in musica, Oida: festa e spettacoli

Articoli correlati

I dieci anni dell’orchestra Oida. Il sogno raggiunto e i progettiArezzo ha inseguito in questi ultimi sessant’anni, con una pervicacia che fa anche tenerezza, il sogno di un’orchestra aretina stabile: per...

Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoliIl Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in...

Una raccolta di contenuti su Dieci candeline

Discussioni sull' argomento Dieci candeline in musica. Oida: festa e spettacolo; Viva la Pace, una festa per i dieci anni di Viva Piraghetto; Tanta Robba Festival: per il decennale torna in Lungo Po Europa e sarà ad ingresso gratuito; Apple Music stringe la mano a TikTok: tutti i vantaggi per gli utenti.

Dieci candeline in musica. Oida: festa e spettacoloConto alla rovescia per Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, che sta per festeggiare i primi dieci anni di attività ... lanazione.it

Ottanta candeline per il GP Duomo: ecco i dieci campioni che si sfideranno in questo Gruppo I dal respiro internazionale Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/ottanta-candeline-per-il-gp-duomo-ecco-i-dieci-campioni-che-si-sfideranno-in-questo-gr - facebook.com facebook

L’icona di Hollywood soffia su 80 candeline. Festeggiamola con 10 curiosità su vita, amore, dipendenze e genitori leggendari. Dal nome «Liza» ispirato a una canzone ai quattro matrimoni fino a Lady Gaga che la trascinò sulla sedia a rotelle durante gli Oscar x.com