I dieci anni dell’orchestra Oida Il sogno raggiunto e i progetti

Celebrando i dieci anni dell’orchestra Oida, questa occasione rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante nel panorama musicale di Arezzo. Dopo anni di tentativi e progetti, l’orchestra si è consolidata come realtà stabile, segnando un passo significativo nel percorso artistico della città. In questa occasione, si rifletterà sui successi ottenuti e sui progetti futuri che continueranno a contribuire alla crescita musicale locale.

Arezzo ha inseguito in questi ultimi sessant’anni, con una pervicacia che fa anche tenerezza, il sogno di un’orchestra aretina stabile: per sessant’anni appunto è stato un continuo costituirsi di orchestre che sono apparse e scomparse come meteore. A cominciare dagli anni sessanta con l’orchestra d’archi diretta dal professor Bruto Tignani, subito sostituita da orchestre più o meno sinfoniche con la direzione del maestro Silvestro Valdarnini nei settanta, dei maestri Giovanni Tanzini e Virgilio Prosperi negli ottanta e poi ancora, Italo Marconi, Stefano Pagliani, Roberto Pasquini. Poi, sembra un paradosso, per avere finalmente un’orchestra stabile ce n’è voluta una . 🔗 Leggi su Lanazione.it

