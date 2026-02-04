Rintracciato fuori da casa nonostante fosse ai domiciliari | denunciato per evasione

Un uomo è stato denunciato per evasione dopo essere stato trovato fuori dalla sua casa, nonostante fosse ai domiciliari. La polizia lo ha sorpreso mentre si trovava in strada, violando le restrizioni imposte dalla misura. L’uomo ora rischia di finire in carcere, e la vicenda si aggiunge alle pratiche di controllo più stringenti nelle zone interessate.

Sorpreso fuori da casa, mentre doveva trovarsi agli arresti domiciliari, per questo un uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Ieri la Polizia di Faenza, con l'aiuto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, ha effettuato numerosi controlli in aree verdi, stazioni.

