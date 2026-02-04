Adrien Rabiot si prende una fetta di scena dopo Bologna-Milan. Il centrocampista rossonero ha detto che senza il suo contributo, l’Inter avrebbe avuto strada libera da sola in classifica. Parla di sé e delle sue azioni in campo, senza girarci intorno. La partita si è giocata allo stadio Dall’Ara di Bologna, con il Milan che cerca di risalire la china in campionato. Rabiot non ha nascosto le sue sensazioni e le sue motivazioni, lasciando capire che vuole ancora dimostrare tanto.

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla grande vittoria del Milan e sull'emergenza che in campo non si è notata: "No, abbiamo fatto bene sia con Christopher Nkunku che con Ruben Loftus-Cheek, e anche Niclas Füllkrug che entra benissimo e ci dà una grande mano: poteva fare gol e lo avrebbe meritato. Nel secondo tempo potevamo fare anche meglio tecnicamente, tenere più la palla e segnare di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Non fosse stato per noi, ora l’Inter sarebbe da sola. Io devo provare …”

Approfondimenti su Milan Inter

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, Rabiot ha parlato ai microfoni dei giornalisti.

Nel match tra Como e Milan, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-1, con Rabiot protagonista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Rabiot: Avevo fatto bene anche al Marsiglia e alla Juve, ma posso fare anche di più; Milan, l'orgoglio di Rabiot: Senza di noi, l'Inter farebbe il campionato da sola; Tare: Mateta? Abbiamo trovato questo problema fisico... Ma siamo contenti di questo Milan; LIVE Bologna-Milan 0-3: Rabiot cala il tris, Casale si mangia il gol. Füllkrug lo sfiora due volte.

Milan, Rabiot: Stiamo tenendo aperto il campionato. L'Inter sennò andrebbe via da solaAdrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando così dopo il 3-0 contro il Bologna: L'emergenza. tuttomercatoweb.com

Rabiot non pecca di umiltà: Momento bello, ma faccio bene da anni e posso fare anche di piùAdrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Bologna: Penso di poter crescere ogni anno.. tuttomercatoweb.com

Adrien Rabiot non ha dubbi: senza il Milan, l’Inter avrebbe già vinto lo Scudetto. Siete d’accordo con il francese - facebook.com facebook

Nkunku e Rabiot dominanti nel tris rossonero Il Milan parla francese al Dall’Ara #MilanBologna #SerieAEnilive #DAZN x.com