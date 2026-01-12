Le Iene sono state condannate per diffamazione aggravata dopo aver insinuato, durante uno speciale televisivo, il possibile coinvolgimento di Stefania Cappa nel delitto di Garlasco. La sentenza evidenzia come tali affermazioni abbiano leso la reputazione della persona coinvolta, sottolineando l’importanza di un'informazione corretta e responsabile nel rispetto delle persone e della verità.

È stata una diffamazione aggravata l’aver insinuato, nel corso di uno speciale televisivo de Le Iene, un possibile coinvolgimento di Stefania Cappa nell’omicidio della cugina Chiara Poggi. Lo scrive nero su bianco la giudice della III sezione penale di Milano, Sara Faldini, nelle motivazioni della sentenza con cui, a fine aprile 2025, ha condannato l’autore del servizio Riccardo Festinese e il conduttore Alessandro De Giuseppe. La notizia del verdetto emerge solo oggi dopo che il programma di Italia è ritornato con insistenza sul caso e riproponendo quella che è stata sempre solo una boutade giornalistica, priva di qualsiasi appiglio in qualsiasi delle inchieste aperte sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, “Le Iene” condannate per diffamazione aggravata: “Insinuato il coinvolgimento di Stefania Cappa”

