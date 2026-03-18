Il Consiglio dei ministri si riunisce questa sera a Palazzo Chigi, con all’ordine del giorno il decreto d’urgenza sui carburanti. La decisione riguarda il mantenimento delle accise, l’introduzione di aiuti per i Tir e le famiglie più fragili, e la stretta contro le speculazioni nel settore. La discussione si concentra sulle misure immediatamente da adottare per fronteggiare l’aumento dei prezzi.

Roma, 18 marzo 2026 – Corsa contro il tempo a Palazzo Chigi, con il Consiglio dei ministri atteso in serata, indicativamente attorno alle 19, mentre il dossier carburanti sale in cima all’agenda del governo. La fiammata dei prezzi. La fiammata dei prezzi, riaccesa dalla crisi in Medio Oriente e dalle tensioni sugli impianti energetici iraniani, ha riportato il petrolio su livelli elevati: il Wti è tornato a oscillare attorno ai 95,5-98,45 dollari e il Brent fino a 108 dollari. Alla pompa, intanto, il diesel self service viaggia in media a 2,089 euro al litro e la benzina a 1,855 euro, livelli che hanno spinto Giorgia Meloni a riunire Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto, mentre Matteo Salvini continua a invocare un intervento forte per riportare il gasolio sotto 1,90 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carburanti, decreto d’urgenza: nessuno taglio alle accise, aiuti a Tir e famiglie fragili. Stretta sulle speculazioni

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