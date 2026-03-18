Le milizie sono state decimate e ora si apre la fase della rivolta. Sono stati uccisi Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rispettivamente ex parlamentare e capo dei Basiji. La situazione sul campo si è intensificata con questi episodi e le forze coinvolte stanno affrontando un momento di grande tensione. La regione vive un passaggio cruciale segnato da queste azioni.

L'eliminazione di Ali Larijani, insieme a quella di Gholamreza Soleimani, capo dei Basiji, è una svolta strategica, un invito, un'apertura della fase della guerra in cui la gente possa avanzare verso il tentativo di prendere il potere attraverso la rivoluzione nelle strade e, finalmente, effettuare un cambio di regime. Netanyahu l'ha detto nel suo messaggio di annuncio dell'operazione: «Abbiamo agito per destabilizzare il regime così da dare al popolo iraniano la possibilità di rimuoverlo». È il vostro turno. E ha augurato un nuovo anno di libertà. Potrebbe anche avere qualche sviluppo nelle prossime ore con i fuochi tradizionali della festa zoroastriana Chaharshanbe proibiti dal regime: Reza Pahlavi ha invitato intanto a uscire e a accendere i fuochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Decapitate le milizie, è il momento della rivolta

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