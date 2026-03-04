Si parla di azioni della Cia che forniscono armi alle milizie curde per operazioni in Iran e potenziali rivolte popolari. Secondo fonti, se ci sarà bisogno di interventi sul terreno, gli attori coinvolti potrebbero non essere i soldati americani. La questione riguarda l’utilizzo di forze non ufficiali per influenzare gli eventi nel paese.

Se in Iran ci sarà bisogno di combattere “boots on the ground”, con gli stivali sul terreno, non è detto che i protagonisti saranno i soldati americani. La Central intelligence agency (Cia, i servizi segreti americani) starebbe armando i guerriglieri curdi per affidargli il compito dei combattimenti sul terreno, contro le forze del regime di Teheran. Lo rivela l’emittente americana Cnn citando come fonti funzionari a conoscenza del piano. Il governo Trump avrebbe avviato colloqui con tutte le forze d’opposizione, non solo curde, per concedere supporto militare e sostenere una rivolta popolare. I cittadini iraniani, disarmati, non avrebbero gli strumenti per contrastare la repressione del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Cia sta armando le milizie curde per combattere in Iran e favorire una rivolta popolare”

Iran, scoop della Cnn: “La Cia sta armando e addestrando i curdi per scatenare una guerra civile e far crollare il regime degli ayatollah”Secondo Cnn la Cia starebbe armando le forze curde per innescare una rivolta e far cadere il regime degli ayatollah in Iran.

La Turchia minaccia le milizie curde in Siria: “Devono integrarsi nell’esercito, non ci costringano alle armi”Ankara continua ad aumentare le minacce contro le Forze Democratiche Siriane (Sdf) la coalizione di milizie arabe-curde a guida curda, operative...

Civil war in Iran; deadly clashes rage in cities - rebels do not retreat

Una raccolta di contenuti su La Cia sta armando le milizie curde per....

Discussioni sull' argomento La Cia sta armando le forze curde per fomentare la rivolta in Iran; I pasdaran: Apriremo altre porte dell'inferno; L'Iran ha scelto un altro Khamenei. Hormuz blindato dai pasdaran.

Donald Trump dice che l'Iran ha finito i missili e sta per crollare. Intanto mentre lui parla, i missili iraniani hanno colpito con precisione basi militari, sedi CIA e ambasciate americane nel Golfo e stasera gli iraniani avrebbero abbattuto un jet F-15 Usa. x.com

L'ex capo della CIA David Petraeus ha detto a Euronews che potrebbe emergere una leadership più moderata che «vuole tenere la rotta», ma sarebbe una «svolta radicale» rispetto alla situazione attuale. #12MinutesWith facebook