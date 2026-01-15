Chi è Jonathan Rivolta il ricercatore che ha ucciso il ladro che gli stava svaligiando casa e perché al momento non è indagato

Jonathan Rivolta, residente a Lonate Pozzolo, è il proprietario coinvolto nell’incidente avvenuto durante una rapina nella sua abitazione. Dopo aver ferito un ladro con un colpo di arma bianca, Rivolta non è attualmente indagato. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in situazioni di legittima difesa.

Lonate Pozzolo, 15 gennaio 2026 – Proseguono gli accertamenti sulla rapina in villa a Lonate Pozzolo, conclusasi con il ferimento di uno dei componenti del commando, colpito con una coltellata al petto dal padrone di casa, il 33enne Jonathan Rivolta. Il bandito, un 37enne di origini sinti domiciliato in un campo nomadi nel Torinese, A damo Massa, è successivamente deceduto in ospedale a Magenta, struttura di fronte alla quale era stato scaricato agonizzante dai suoi compagni di scorribanda, in seguito volatizzatisi e ancora ricercati dagli investigatori, i carabinieri del nucleo investigativo di Varese e i colleghi della compagnia di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

