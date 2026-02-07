Napoli all' ultimo respiro | gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregata

Napoli conquista Genova all’ultimo secondo. La squadra di Spalletti, in una partita difficile e piena di colpi di scena, riesce a portare a casa una vittoria preziosa dopo un finale al cardiopalma. I partenopei hanno lottato fino all’ultimo minuto, dimostrando determinazione e carattere.

Al termine di 100 minuti rocamboleschi ed emozionanti, gli uomini di Conte riescono a strappare con le unghie e con i denti il successo in pieno recupero All'ultimo respiro, con le unghie e con i denti, nonostante le avversità. Il Napoli vince in pieno recupero una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena, che sembrava davvero stregata. Hojlund su rigore firma il 2-3 in pieno recupero, regalando tre punti pesantissimi agli azzurri, in quel momento in 10 per l'espulsione di Juan Jesus. Serata da dimenticare per Buongiorno. Problemi fisici per McTominay, costretto a uscire all'intervallo.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

