Napoli all' ultimo respiro | gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregata

Napoli conquista Genova all’ultimo secondo. La squadra di Spalletti, in una partita difficile e piena di colpi di scena, riesce a portare a casa una vittoria preziosa dopo un finale al cardiopalma. I partenopei hanno lottato fino all’ultimo minuto, dimostrando determinazione e carattere.

Al termine di 100 minuti rocamboleschi ed emozionanti, gli uomini di Conte riescono a strappare con le unghie e con i denti il successo in pieno recupero All'ultimo respiro, con le unghie e con i denti, nonostante le avversità. Il Napoli vince in pieno recupero una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena, che sembrava davvero stregata. Hojlund su rigore firma il 2-3 in pieno recupero, regalando tre punti pesantissimi agli azzurri, in quel momento in 10 per l'espulsione di Juan Jesus. Serata da dimenticare per Buongiorno. Problemi fisici per McTominay, costretto a uscire all'intervallo. Napoli all'ultimo respiro, Hojlund piega il Genoa su rigore al 95': 3-2. Ma si fa male McTominayGli azzurri in inferiorità numerica portano a casa una vittoria fondamentale grazie a un rigore per atterramento di Vergara in area in pieno recupero. Un rigore all'ultimo respiro regala tre punti al NapoliIl Napoli ha strappato tre punti all'ultimo respiro in casa del Genoa grazie al rigore trasformato da Hojlund al 95' e valso il 3-2. Dopo essere passati subito in svantaggio per il tiro dagli 11m di M ... Vittoria all'ultimo istante e in 10. Il #Napoli recupera una partita che sembrava destinata al pari. Errori decisivi di #Buongiorno recuperati da McTominay che, insieme a #Ojlund, è stato decisivo. Per il #Genoa un' altra amara sconfitta nei secondi finali.

