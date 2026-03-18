DAZN prezzi in aumento in vista dei Mondiali 2026 | ecco tutti i dettagli

In vista dei Mondiali 2026, DAZN ha comunicato un aumento dei prezzi delle tariffe 'Full' e 'Family'. L'azienda ha reso noto che le nuove tariffe entreranno in vigore prossimamente, senza specificare le motivazioni di questa scelta. L'annuncio riguarda gli utenti attuali e potenziali che desiderano seguire le partite attraverso la piattaforma streaming. La decisione ha suscitato reazioni tra gli abbonati.

La piattaforma di streaming 'DAZN' ha annunciato che alzerà i prezzi per i nuovi clienti in vista dei prossimi mesi. Dopo anni in cui il tariffario era rimasto uguale, ora sono previsti aumenti per le formule 'Full' e 'Family'. Come detto, le variazioni riguarderanno solo coloro che decideranno di attivare il servizio nelle prossime settimane, non i clienti che già stanno usufruendo di 'DAZN'. Nel dettaglio, il piano 'DAZN Full' - che consente l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma con visione simultanea su due dispositivi collegati alla stessa rete - registra i seguenti aumenti. La formula annuale con pagamento anticipato passa da 359 a 379 euro, mentre quella annuale con addebito mensile sale da 34,99 a 36,99 euro al mese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - DAZN, prezzi in aumento in vista dei Mondiali 2026: ecco tutti i dettagli Articoli correlati Leggi anche: Mondiali 2026, accordo storico della FIFA: Dazn trasmetterà tutti i match. Ecco i dettagli Leggi anche: Boom prezzi gas e benzina. Ecco cosa fare di fronte all’aumento dei prezzi Tutto quello che riguarda DAZN prezzi in aumento in vista dei... Discussioni sull' argomento La UEFA sfida la FIFA: no a qualsiasi allargamento del Mondiale per Club; Mondiali FIFA 2026 | Rai e DAZN possono trasmettere le partite su YouTube. DAZN aumenta i prezzi dell’abbonamento ai piani Full e Family, ma non per tuttiDAZN ha rivisto il proprio listino prezzi con ritocchi in rialzo per i piani Full e Family. Ma esclusivamente per i nuovi abbonati. Chi lo è già potrà godersi allo stesso costo un portafoglio arricchi ... fanpage.it DAZN alza i prezzi dei piani Full e Family per i nuovi abbonatiLa piattaforma di sport in streaming ha aggiornato il proprio listino per due tipologie di abbonamento in vista dei prossimi mesi, per i nuovi clienti. calcioefinanza.it Prima volta del difensore con l'Argentina, ora sogna i Mondiali facebook Mondiali 2026, DAZN conquista l’esclusiva per i locali pubblici x.com