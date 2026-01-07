David torna a trovare la rete in Serie A, ma una statistica di Opta evidenzia un digiuno importante. Nonostante il gol di ieri sera contro il Sassuolo, il dato complessivo sui suoi periodi senza segnare suggerisce una fase difficile, che testimonia la variabilità delle prestazioni nel calcio professionistico. Analizzare questi numeri aiuta a comprendere meglio l’andamento di un giocatore e il suo impatto nel campionato.

In Sassuolo Juventus di ieri sera, David è tornato a segnare in Serie A. La statistica nei suoi confronti però è a dir poco horror: ecco il dato di Opta. La Juve può finalmente festeggiare la fine di un digiuno che stava diventando un caso spinoso. La trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo ha restituito ai bianconeri non solo una vittoria convincente, ma soprattutto la serenità del loro centravanti titolare. Jonathan David ha ritrovato la via del gol chiudendo i conti sul 3-0, un sigillo che va ben oltre il semplice tabellino dei marcatori. Per la squadra di Luciano Spalletti, recuperare psicologicamente il numero trenta era la priorità assoluta dopo il pesante errore dal dischetto commesso contro il Lecce, e la risposta arrivata sul campo è stata inequivocabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David torna a segnare in Serie A, ma c’è una statistica sul suo digiuno. Il dato non lascia dubbi

Leggi anche: Inter, che numeri! La statistica sull’attacco dei nerazzurri di Chivu non lascia dubbi: il dato

Leggi anche: David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve travolgente, batte il Sassuolo per 3-0: Jonathan David torna a segnare dopo 135 giorni; Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David (7) gol e assist, Miretti (7) torna a segnare, Muharemovic (4,5) autorete goffa, Bremer (7); Dribbling, assist, gol: il talento di David Di Michele; Juve, contro il Lecce la sagra degli errori. E David è inspiegabile.

Sassuolo-Juventus 0-3, risultato finale della partita di Serie A: David torna al gol, gli highlights - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it