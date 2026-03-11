Vicario alla Juve? Moretto assicura | Non tutti convinti nel club Vogliono un profilo superiore

Secondo quanto riferisce il giornalista Moretto, la Juventus non sarebbe ancora certa di puntare su un nuovo vicario e ci sarebbero opinioni contrastanti all’interno del club. Alcuni dirigenti preferirebbero cercare un profilo con caratteristiche più elevate rispetto a quelli attualmente considerati. La questione riguarderebbe la scelta del sostituto di un dirigente già in carica e il dibattito interno sulla sua eventuale sostituzione.

. Le ultime sui movimenti tra i pali. Il futuro di Guglielmo Vicario sembra allontanarsi progressivamente dalla Torino bianconera, nonostante la crisi aperta al Tottenham. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus starebbe valutando profili differenti per la propria porta, lasciando campo libero alla concorrenza dell’ Inter: Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative del giorno « La Juve sta cercando un portiere e mi parlano di un portiere più impattante di Vicario a livello mediatico: il profilo di Vicario non convince tutti alla Juve, l’Inter resta in vantaggio e avrà nuovi contatti in queste settimane per provare ad avanzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

