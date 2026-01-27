Daredevil | Rinascita su Disney+ svelata la data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita approda su Disney+, segnando il ritorno di questa serie Marvel. La narrazione continua a esplorare la lotta tra Matt Murdock e Wilson Fisk, offrendo agli spettatori un approfondimento sulla città di New York e sui personaggi che la abitano. La data di uscita è stata recentemente annunciata, rendendo questa attesa un momento da segnare sul calendario.

Il ritorno del diavolo. Disney+ annuncia la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, la serie Marvel che racconta la lotta per l'anima di New York tra Matt Murdock e Wilson Fisk. Daredevil: Rinascita, il trailer della stagione 2 sta per uscire, promette Vincent D'Onofrio; Wonder Man debutta con il 94% di voti positivi su Rotten Tomatoes, quarto miglior risultato per una serie Marvel su Disney+; The Punisher: il capo di Marvel Television promette che lo special per Disney+ sarà 'emozionante e selvaggio'; Marvel: gli studios stanno sviluppando un film sulla X-Force che uscirà dopo 'Avengers: Secret Wars'. Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailer. La stagione 2 di Daredevil: Rinascita ha una data d'uscita: il trailer svela il ritorno di Jessica Jones e del Punitore nella New York del Sindaco Fisk.

