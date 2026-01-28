Daredevil | Rinascita S2 – Pioggia di sangue nel cupo motion poster

La seconda stagione di Daredevil si avvicina e Marvel Television ha appena diffuso un nuovo motion poster che mette in scena un’atmosfera oscura e violenta. Nel breve video si vede una pioggia di sangue che cade su un’ambientazione cupa, lasciando intuire che la serie continuerà a esplorare i lati più duri e sanguinosi della vita di Matt Murdock. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa succederà al loro eroe nel ritorno in tv.

Marvel Television continua a scaldare i motori per il ritorno di Matt Murdock nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita con un motion poster cupo e spettacolare. Dopo il teaser trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già online da ieri ( lo trovate a questo nostro indirizzo ), Marvel ha diffuso anche un motion poster via social. This season, the Devil moves in the shadows. Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus. pic.twitter.comWdFXxBTpgu — Daredevil (@Daredevil) January 27, 2026 La stagione 2 di Daredevil: Rinascita, composta da 8 episodi, debutterà in esclusiva su Disney+ il 25 marzo 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

