Daredevil | Rinascita S2 – Pioggia di sangue nel cupo motion poster

La seconda stagione di Daredevil si avvicina e Marvel Television ha appena diffuso un nuovo motion poster che mette in scena un’atmosfera oscura e violenta. Nel breve video si vede una pioggia di sangue che cade su un’ambientazione cupa, lasciando intuire che la serie continuerà a esplorare i lati più duri e sanguinosi della vita di Matt Murdock. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa succederà al loro eroe nel ritorno in tv.

Marvel Television continua a scaldare i motori per il ritorno di Matt Murdock nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita con un motion poster cupo e spettacolare. Dopo il teaser trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già online da ieri ( lo trovate a questo nostro indirizzo ), Marvel ha diffuso anche un motion poster via social. This season, the Devil moves in the shadows. Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus. pic.twitter.comWdFXxBTpgu — Daredevil (@Daredevil) January 27, 2026 La stagione 2 di Daredevil: Rinascita, composta da 8 episodi, debutterà in esclusiva su Disney+ il 25 marzo 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita S2 – Pioggia di sangue nel cupo motion poster Approfondimenti su Daredevil Rinascita Daredevil: Rinascita, il ritorno di Jessica Jones nel trailer della seconda stagione! La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si avvicina, segnando un momento importante nel panorama televisivo Marvel. Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailer La seconda stagione di Daredevil - Rinascita 2 introduce nuovamente Matt Murdock e Jessica Jones, interpretati da Charlie Cox e Krysten Ritter. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Daredevil: Born Again Season 2 | Trailer | Disney+ | Marvel Comics Ultime notizie su Daredevil Rinascita Daredevil – Rinascita: Marvel rilascia il primo trailer della stagione 2 e svela la data di uscitaLa stagione 2 di Daredevil: Rinascita ha una data d'uscita: il trailer svela il ritorno di Jessica Jones e del Punitore nella New York del Sindaco Fisk. drcommodore.it Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-ConIl trailer è stato mostrato in esclusiva all'evento negli Stati Uniti senza tuttavia essere ancora stato pubblicato online. Un ritorno, quello del personaggio interpretato da Krysten Ritter, che è ... tg24.sky.it Disney+ ha pubblicato il nuovo trailer in italiano di Daredevil: Rinascita Stagione 2, svelando dettagli su trama, personaggi e data di uscita. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Il trailer della seconda stagione di "Daredevil: Rinascita" - fumettologica.it/2026/01/teaser… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.