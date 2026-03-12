Nome sessista al nuovo ristorante il sindaco di Cesenatico | Cambiatelo così non aprite

Due imprenditori di Cesenatico hanno annunciato l’apertura di un nuovo ristorante sul porto canale con il nome ‘Mignotta Maledetta’. La scelta del nome ha suscitato reazioni e critiche da parte del sindaco, che ha invitato i proprietari a cambiarlo, affermando che non devono aprire con un nome così offensivo. La questione ha attirato l’attenzione locale e ha generato discussioni pubbliche.

Cesenatico, 12 marzo 2026 – Fa discutere la decisione di due imprenditori di Cesenatico che, annunciando l'apertura di un nuovo ristorante sul porto canale di Cesenatico, decidono di intitolarlo 'Mignotta Maledetta'. Di stampo sessista. Menù incentrato sulla cacciagione. Difficile trovare un nesso tra la denominazione adottata rispetto al progetto gastronomico del locale che prevede un menù incentrato sulla cacciagione, in alternativa alla tradizionale offerta di pesce tipica della cucina della zona. Uno dei due ristoratori: "Nomignolo attribuito a una ex". Viene in soccorso, si fa per dire, la spiegazione di uno dei due ristoratori, Mirko Pavirani (l'altro è Roberto Gavagnin), il quale fa sapere che si tratta di un nomignolo affettuoso attribuito ad una ex che non dimentica.