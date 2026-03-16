A Cesena, il ristorante precedentemente chiamato Mediterraneo ha cambiato gestione e ora si chiama “Mignotta Maledetta”. La nuova insegna presenta le parole “M.” seguite dal nome completo. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra cittadini e associazioni, che hanno definito il nome inappropriato e sessista. Le autorità hanno dichiarato che tuteleranno le donne e valuteranno eventuali interventi.

Cesena, 16 marzo 2026 – Il caso dell’ ex ristorante Mediterraneo che cambia gestione e prende il nome di “Mignotta Maledetta”, che nell’insegna è “M.M.” con il simbolo di un’anatra e di un cuore, continua a tenere banco. Siamo sul porto canale di Cesenatico, in via Marino Moretti, sull’asta di Ponente, una delle zone più frequentate dai buongustai amanti dei piatti di pesce. I nuovi padroni di casa sono due persone note in città, l’agente immobiliare Mirko Pavirani e il ristoratore Roberto Gavagnin. La polemica: dai social alla stampa nazionale. Sul nome scelto si è scatenata una polemica sui social, amplificata da centinaia di commenti e dall’interesse di giornali e media anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera sul ristorante col nome sessista. “Inopportuno, tuteleremo le donne”

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