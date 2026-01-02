Adolescente ferito da un petardo | amputate cinque dita

Un adolescente di Sedegliano ha subito gravi ferite dopo l’esplosione di un petardo, che ha reso necessaria l’amputazione di cinque dita. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvare la mano, intervenendo tempestivamente sul luogo dell’incidente. La vicenda evidenzia i rischi legati all’uso di materiale pirotecnico e la necessità di adottare comportamenti responsabili per evitare conseguenze gravi.

Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per salvare la mano dell'adolescente ferito con un petardo a Sedegliano. L'esito però è stato drammatico. Inizialmente si era diffusa la notizia di una ferita ma poi con il passare delle ore si sono appresi maggiori dettagli fino alla verità.

Petardo gli esplode in mano, amputate cinque dita a un ragazzo in Friuli - Un petardo gli è esploso in una mano mentre festeggiava il Capodanno e per questa ragione, soccorso dal personale medico sanitario, dopo vari tentativi, è stato necessario amputargli cinque dita della ... ansa.it

Petardo gli esplode tra le mani davanti agli amici: amputate 5 dita alla mano del 16enne - Grave incidente nella serata di Capodanno a Sedegliano, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto seriamente ferito mentre festeggiava l’arrivo del nuovo anno nei ... msn.com

