La rete che prevede il futuro | Wi-Fi 8 con AI trasforma il router in un assistente invisibile

Al CES 2026 di Las Vegas viene presentato Wi-Fi 8, la nuova generazione di reti wireless che integra intelligenza artificiale. Questa tecnologia promette di ottimizzare la connessione e migliorare l’esperienza utente, trasformando il router in un assistente invisibile e più efficiente. Mentre molti ancora adottano il Wi-Fi 7, l’innovazione di Wi-Fi 8 anticipa il futuro delle comunicazioni wireless.

Mentre molti utenti stanno ancora completando il passaggio al Wi-Fi 7, al CES 2026 di Las Vegas fa già il suo debutto la prossima evoluzione delle reti wireless: il Wi-Fi 8. A differenza dei salti generazionali precedenti, questa nuova tecnologia non promette velocità più elevate, ma introduce un cambiamento più profondo e strutturale. Il cuore dell’innovazione è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione delle reti, con l’obiettivo di renderle più stabili, efficienti e intelligenti, soprattutto negli ambienti domestici e connessi a servizi AI sempre più diffusi. Il Wi-Fi 8 nasce per rispondere a un contesto in cui la velocità pura non è più il problema principale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

