Al CES 2026 di Las Vegas viene presentato Wi-Fi 8, la nuova generazione di reti wireless che integra intelligenza artificiale. Questa tecnologia promette di ottimizzare la connessione e migliorare l’esperienza utente, trasformando il router in un assistente invisibile e più efficiente. Mentre molti ancora adottano il Wi-Fi 7, l’innovazione di Wi-Fi 8 anticipa il futuro delle comunicazioni wireless.

Mentre molti utenti stanno ancora completando il passaggio al Wi-Fi 7, al CES 2026 di Las Vegas fa già il suo debutto la prossima evoluzione delle reti wireless: il Wi-Fi 8. A differenza dei salti generazionali precedenti, questa nuova tecnologia non promette velocità più elevate, ma introduce un cambiamento più profondo e strutturale. Il cuore dell’innovazione è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione delle reti, con l’obiettivo di renderle più stabili, efficienti e intelligenti, soprattutto negli ambienti domestici e connessi a servizi AI sempre più diffusi. Il Wi-Fi 8 nasce per rispondere a un contesto in cui la velocità pura non è più il problema principale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La rete che prevede il futuro: Wi-Fi 8 con AI trasforma il router in un assistente invisibile

Leggi anche: TCL e WINDTRE lanciano il router 5G HH516 con Wi-Fi 7 nell’offerta FWA Casa

Leggi anche: Router Wi-Fi 6 e 7 per Linea Veloce su FTTC e FTTH

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Reti elettriche distribuite: perché senza AI non reggono più; Campagna EURES Your career takes you places; Le opportunità della Rete America’s Cup di H2biz; Scuole superiori universitarie in rete per la formazione e l’orientamento.

Legge anti-crack, completata la rete regionaleCompletata la rete regionale sulle dipendenze: sono ora attivi 9 centri ad alta soglia in tutte le province e unità mobili sul territorio e verrà pubblicato un bando da 4 milioni di euro per il rein ... rainews.it

Un estratto di alcuni servizi televisivi su Malattie Infettive La Rete Infettivologica regionale prevede un reparto di Malattie Infettive per 500.000 abitanti. In considerazione del quadro derivante dall’attuazione del Piano risulta evidente che questa debba prioritari - facebook.com facebook