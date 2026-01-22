Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini il suo avvocato | No alla censura non siamo in Russia

L’ex cantante e opinionista Fabrizio Corona si è presentato in tribunale in merito alla richiesta di blocco di una puntata di Falsissimo, avanzata da Alfonso Signorini. L’avvocato di Corona ha dichiarato che non si tratta di censura e ha sottolineato che il rispetto delle libertà di espressione è fondamentale, distinguendo il contesto italiano da situazioni di censura in altri paesi.

