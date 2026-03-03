Simulatori di ebbrezza e visori ottici | la Polizia Locale sale in cattedra con l' alta tecnologia

La Polizia Locale di Cervia ha avviato anche per il 20252026 il progetto “Educazione alla legalità” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. In questa iniziativa, la polizia utilizza simulatori di ebbrezza e visori ottici per coinvolgere i giovani in attività educative sulla legalità. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza tra i ragazzi attraverso l’uso di tecnologie interattive.

Prosegue il rapporto tra la Polizia Locale di Cervia e il mondo della scuola. Anche per l’anno scolastico 20252026 è stato attivato il progetto “Educazione alla legalità”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa vede impegnati ufficiali e agenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Lotta alla droga: la polizia sale in cattedra

Controlli notturni sulle strade della Polizia Locale: cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezzaLo scorso fine settimana la Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, rinforzata da personale delle polizie locali di Cesena e di Cesenatico, ha...

Aggiornamenti e notizie su Simulatori di

Temi più discussi: Polizia Locale Educazione alla legalità nelle scuole; Motodays 2026, Roma accende i motori: 25 brand e test ride al via della stagione; Motodays 2026 a Roma: tutto quello che c'è da sapere sulla fiera delle moto [GALLERY]; Roma, Motodays 2026 inaugura la stagione delle due ruote capitolina.

Il ruolo dei simulatori di guida nella formazione dei conducenti PorschePorsche Engineering sta intensificando il suo impegno nel campo dei simulatori di guida, con l’obiettivo di ottenere un feedback soggettivo sulle nuove funzioni digitali fin dalle prime fasi di ... motorionline.com

Simulatori di Guida Fdrive: dal divertimento alla preparazione professionaleClasse 1992, ho vissuto la mia infanzia a cavallo tra analogico e digitale. Tra pixel e carta stampata, il mio obiettivo è quello di scovare punti di dialogo… Partiamo dalla definizione di simulatore ... ecodibergamo.it

Open day a Volandia per i giovani: simulatori di volo e orientamento alle carriere aeronautiche. - facebook.com facebook