Lotta alla droga | la polizia sale in cattedra

La polizia di Stato torna nelle scuole di Rimini per parlare di droga. Gli agenti spiegano ai ragazzi gli effetti delle sostanze stupefacenti, senza mezzi termini. L’obiettivo è far capire ai giovani i rischi reali legati all’uso di droga, ascoltando le loro domande e chiarendo dubbi. Il progetto “Informare” mira a sensibilizzare, in modo diretto, sui pericoli della droga.

Parlare di droga in modo diretto, per comprenderne gli effetti e i problemi. È questo lo spirito che anima il progetto " Informare ", con cui la polizia di Stato continua ad andare nelle scuole di Rimini per confrontarsi apertamente con i ragazzi più giovani su uso, rischi ed effetti delle sostanze stupefacenti. L’ultimo appuntamento si è svolto all’istituto tecnico economico ’Valturio’. È stato il secondo incontro tra la polizia di Stato e gli studenti della scuola, e ha coinvolto circa un centinaio di studenti delle classi prime, chiamati a riflettere su un tema delicato ma quanto mai attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia di Stato ha incontrato mercoledì circa cento studenti dell’istituto tecnico economico Valturio di Rimini.

